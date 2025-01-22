PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.
PSG - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
PSG - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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