Rangers - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rangers - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında deplasmanda Rangers ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
10 Nisan 2025 Perşembe, 14:11
Rangers - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. 

Rangers - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao, deplasmanda Barry Ferguson'ın ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Rangers - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RANGERS - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:00'de başlayacak.

Rangers - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RANGERS - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma tabii spor 1'den naklen yayımlanacak.

Athletic Bilbao Rangers avrupa ligi

En Çok Okunan Haberler