Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2024 Salı, 10:45
Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Inigo Perez'in ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

RAYO VALLECANO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Vallecas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

RAYO VALLECANO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem César Soto Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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