Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Inigo Perez'in ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.
RAYO VALLECANO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Vallecas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
RAYO VALLECANO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem César Soto Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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