Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Madrid, İspanya Kral Kupası Yarı Final mücadelesinde Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:30'da başlayacak.
İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak.
REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:30'da başlayacak.
REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Arberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.
Real Sociedad'ın sahasında oynanan ilk maçı Real Madrid 1-0'lık skor ile kazanmıştı.
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