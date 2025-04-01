Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Yarı Final mücadelesinde Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
01 Nisan 2025 Salı, 11:12
Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. 

Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak.

Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:30'da başlayacak.

Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Arberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.

Real Sociedad'ın sahasında oynanan ilk maçı Real Madrid 1-0'lık skor ile kazanmıştı. 

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