KSÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım kimdir?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım atandı.Prof. Dr. Alptekin Yasım kimdir?
Prof. Dr. Alptekin Yasım, 1967 yılında Giresun'da doğdu. 1990 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 2004 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 2007 yılına doçent oldu. 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmaya başladı. 2014 yılında tekrar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne döndü. Gaziantep Üniversitesi'nde anabilim dalı başkanlığı, KSÜ'de de dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve uluslararası dergilerde birçok makalesi yayımlandı. Birçok toplantı ve kongrede konuşmacı olarak yer aldı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Prof. Dr. Asım, İngilizce bilmektedir.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ'NİN YENİ REKTÖRÜ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu üniversitelerden biri de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi oldu.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım atandı.
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