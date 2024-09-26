Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roma, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2024 Perşembe, 11:16
Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.

Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ivan Juric yönetimindeki Roma, sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ROMA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ROMA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma tabii spor 1'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

roma Athletic Bilbao avrupa ligi

En Çok Okunan Haberler