Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Roma, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.
Ivan Juric yönetimindeki Roma, sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
ROMA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma tabii spor 1'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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