Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında kendi sahasında Torino ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2024 Perşembe, 11:09
Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ivan Juric yönetimindeki Roma, kendi sahasında Paolo Vanoli'nin ekibi Torino ile kaşı karşıya gelecek.

Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ROMA - TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ROMA - TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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