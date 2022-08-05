Şansal Büyüka: "Alex'ten sonra ilk kez..."
"İlk defa izledim. Yanılır mıyım bilemem. Elbette bir Alex değil... Asla değil... Ama Alex sonrası uzun yılların ardından ilk defa Fenerbahçe'de bir futbol aklı gördüm: Lincoln Henrique... Büyülü bir solak... Top ayağına yapışıyor ve yakışıyor. Adrese teslim pas atabiliyor. Oynuyor, oynatıyor. Saha içi liderliğine aday... Kalabalıklardan iyi çıkıyor."
"Arao, bu üçlü stoperin içinde oynadı. Buna rağmen her fırsatta öne çıktı. Elbette daha güçlü takımlar karşısında bu kadar rahat çıkma şansı olur mu, o bilinmez. Ama iyi oynadığı kesin... Bir başka iyi Emre Mor'du. Ele-avuca sağmadı. Bireysellikten uzak oynadı. İrfan Can sağ önde artık rahat ve rakipsiz değil... Emre böyle devam ederse, İrfan Can, kulübe ile akraba olabilir. Elbette Zajc... Oyunda kaldığı süre içinde, herkese "Bu adam nasıl yedek kalır?" dedirtti. Kadro geniş, rotasyon normal... Ama Zajc'in ilk on biri hatırlaması için kurt hoca Jorge Jesus niye iki ay bekledi, anlamadım. Demir bile bir kenarda iki ay dursa paslanıyor, futbolcu paslanmaz mı?"
"İyilerden, rotayı eleştirilere doğru çevirelim. Savunmada iki kenar bek sıkıntılı... Osayi Samuel o kadar bireysel oynadı ki, her çıkışta topu rakiplerine kaptırdı. Fenerbahçe maç boyu Osayi Samuel'in kanadından tek orta yapmadı, yapamadı. Sol kenarda Ferdi, son iki Avrupa maçında defansta rakiplerini yeteri kadar karşılayamıyor. Çoğu pozisyonda kaçırıyor. Dinamo maçında iki gol böyle gelmişti."
"Fenerbahçe 3-0 değil, isterse 13-0 kazansın, halen 'Baba' bir golcüye ihtiyacı var. JJ maçtan bir gün önce yaptığı basın toplantısında 'Yeteri kadar golcümüz var' demişti. Şaka yapmış olmalı... Nitekim santrfor diye sahaya çıkan Valencia, Fenerbahçe adına bu maçın en zayıf halkasıydı. Süper Solak Lincoln Henrique'yi görünce, Dinamo Kiev maçında niye son 5 dakikada oyuna girdi, anlamadım."
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