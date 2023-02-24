Sevilla kulübü tarihi nedir? Sevilla'nın kadro değeri kaç? Sevilla teknik direktörü kim?

SEVİLLA KULÜBÜNÜN TARİHÇESİ

Sevilla, İspanya La Liga liginin en köklü futbol kulüplerinden biridir. 1905 yılında kurulan Sevilla FC'nin yakın tarihteki en büyük başarıları 6 kez UEFA Avrupa Ligi ile 1 kez UEFA Süper Kupası'nı kazanmasıdır. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyon olan takım unvanına sahiptir.

Sevilla şehrinin iki büyük takımından birisi olan Sevilla FC'yi İspanyol teknik direktör Manolo Jiménez ve ekibi çalıştırmaktadır. Manolo Jiménez takım tarihinin en büyük teknik direktörü olan Juande Ramos'un takımdan ayrılıp Tottenham Hotspur'a gitmesiyle gelmiştir. Ancak Juande Ramos kadar sevilmediği bilinmektedir.

Takımın başkanlığını ülkenin önde gelen isimleri ile yakınlığı bilinen İspanyol José María del Nido yapmaktadır.Takımın renkleri bordo-beyaz olup taraftarlar takıma bordo-beyazlar demektedir. Maçlarını 45.000 koltuklu Ramón Sánchez Pizjuán'da oynayamaktadır.