Sevilla kulübü tarihi nedir? Sevilla'nın kadro değeri kaç? Sevilla teknik direktörü kim?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine temsilcimiz Fenerbahçe de seri başı olarak katıldı. Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu. Kura sonrası futbolseverler Sevilla kulübünü araştırmaya başladı. Peki, Sevilla kulübü tarihi nedir? Sevilla'nın kadro değeri kaç? Sevilla teknik direktörü kim?
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz kura çekimine seri başı olarak katıldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. İşte, Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla hakkında merak edilenler...
SEVİLLA KULÜBÜNÜN TARİHÇESİ
Sevilla, İspanya La Liga liginin en köklü futbol kulüplerinden biridir. 1905 yılında kurulan Sevilla FC'nin yakın tarihteki en büyük başarıları 6 kez UEFA Avrupa Ligi ile 1 kez UEFA Süper Kupası'nı kazanmasıdır. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyon olan takım unvanına sahiptir.
Sevilla şehrinin iki büyük takımından birisi olan Sevilla FC'yi İspanyol teknik direktör Manolo Jiménez ve ekibi çalıştırmaktadır. Manolo Jiménez takım tarihinin en büyük teknik direktörü olan Juande Ramos'un takımdan ayrılıp Tottenham Hotspur'a gitmesiyle gelmiştir. Ancak Juande Ramos kadar sevilmediği bilinmektedir.
Takımın başkanlığını ülkenin önde gelen isimleri ile yakınlığı bilinen İspanyol José María del Nido yapmaktadır.Takımın renkleri bordo-beyaz olup taraftarlar takıma bordo-beyazlar demektedir. Maçlarını 45.000 koltuklu Ramón Sánchez Pizjuán'da oynayamaktadır.
SEVİLLA'NIN STADININ SEYİRCİ KAPASİTESİ KAÇ?
Sevilla FC maçlarını 1958 yılından bu yana Ramón Sánchez Pizjuán'da oynamaktadır. 45.000 kişi koltuklu Pizjuán stadı kendi taraftarlarına göre 'cehennem' olarak görülmektedir. Sıradan bir mimarisi olan bu stad lig ve Avrupa maçlarında tamamen dolmaktadır.
SEVİLLA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?
Sevilla'nın teknik direktörlüğünü Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli yapmaktadır.
SEVİLLA TAKIMININ KADRO DEĞERİ NEDİR?
İspanya'nın en köklü futbol ekiplerinden biri olan Sevilla'nın güncel kadro değeri 240 Milyon Euro olarak belirtilmiştir.
SEVİLLA KULÜP BAŞARILARI NELERDİR?
La Liga (1): 1945-1946
Copa del Rey (4): 1935, 1939, 1948 ,2007
Supercopa de España (1): 2007
UEFA Avrupa Ligi (6): 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2019-20
UEFA Süper Kupası (1): 2006
FENERBAHÇE - SEVİLLA ARASINDAKİ MAÇ SONUÇLARI
Fenerbahçe ve Sevilla arasında şuana kadar oynanan müsabakaların ikisini Sevilla birini Fenerbahçe kazanmıştır.
20.02.2008 - Fenerbahçe / Sevilla (3:2)
04.03.2008 - Sevilla / Fenerbahçe (3:2)
02.08.2014 - Sevilla / Fenerbahçe (2:0)
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