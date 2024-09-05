Sırbistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya, UEFA Uluslar Ligi, Lig A Grup 4'ün ilk maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2024 Perşembe, 11:20
Sırbistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'ned heyecan başlıyor.

Sırbistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, deplasmanda Dragan Stojkovic'in ekibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Sırbistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SIRBİSTAN - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Sırbistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SIRBİSTAN - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

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