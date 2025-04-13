Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, Süper Lig2in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 31. hafta heyecanı sürüyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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