Spor yazarları Adana Demirspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Hakem Samet'e dua etsin'
Ahmet Çakar: Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor. Avrupa'daki başarısızlık ve kötü sonuçlar yavaş yavaş lige yansıyor. Üstelik hakem kıyağına rağmen Trabzonspor son saniyede kaybetti. Defansif anlamda çok eksikleri var. İkinci yarı Adana Demirspor biraz şanslı olsa tarihi fark olurdu. Trabzon, Umut ile beraberliği yakaladı. Tam maç bitecekti ki yine bir yerleşim hatasından Samet, Adana'ya 3 puanı getirdi. Hakem Atilla Karaoğlan ve VAR'a soruyorum, Belhanda'nın golünü niye iptal ettiniz? Kornerdeki kendi topuna ikinci defa temas ettin diyerek golü iptal etti. Oysa ki Demirsporlu oyuncunun ayağının tabanıyla bir teması mevcut. Demirspor'un penaltı beklediği bazı pozisyonlarda devam kararı doğru. Trabzonspor'un penaltısı da haklı. (Sabah)
Erman Toroğlu: Maçta kalite yok ama heyecan ve bol gol var. Trabzonspor'un bir oyun planı yok. Futbolcular kendi bildiklerini oynuyorlar ve ağır oynuyorlar. Maçın pozisyonu bence Belhanda'nın attığı ve hakem tarafından iptal edilen gol. Belhanda topu arkadaşına veriyor. Arkadaşı topu, basarak tekrar Belhanda'ya kazandırıyor. O da şık bir vuruşla golü atıyor. Hakemin eli havada… Ofsayt mı veriyor diyoruz ama yok. Belhanda iki kez mi oynadı diyoruz ama o da yok. Belhanda'nın arkadaşı topa dokunuyor ve burada hakem bir yerde hata yapıyor. Bekle, VAR'dan görüş al. Ama Trabzon'un bu kadar yatırım yapmasının, futbolcu almasının karşılığı bu oyun olmamalı. Hakem Atilla Karaoğlan 3. golü atan Samet'e yatsın kalksın dua etsin, bir de kurban kessin. (Sabah)
Reha Kapsal: Abdullah Avcı'nın oyun başlangıç formasyonu 4-4-2 üzerineydi. Bunu da hafta içi Ferençvaroş maçının bir bölümünde ve rakip 10 kişiyken denemişti. Adana Demirspor gibi hem takım dengesi olan, hem de hızlı hücuma çıkan bir rakibe karşı eğer ön alanda pres yapmıyorsun ve kaptırdığın yerde karşı pres uygulamıyorsan gol yemen ve pozisyon vermen kaçınılmazdı. Trabzonspor her maç, her hafta üzerine koyacağına daha geriye gidiyor. Yalnız oyun anlamında değil, mental anlamda da. Bu da çok net görülüyor. Formsuzluk yalnız takımda değil, Abdullah Avcı'da da var. Ve en problemi de saha içinde hücum ve savunmada oyun anlamında ortak bir dili olmayışıdır. (Fotomaç)
Zeki Uzundurukan: Bu sezon maçların ilk yarılarını adeta ağır çekimde oynayan Trabzonspor, Kevin Rodrigues'in jeneriklik füzesi ile geriye düştükten sonra uzun süre toparlanamadı. Bu arada Trabzonspor'un 32 metreden yediği serbest vuruş golünde baraj kurdurmaması inanılır gibi değil! Bu neyin öz güveni anlamış değilim! Karşındaki takım Adana Demirspor! Ağır çekimde diyorum çünkü, böyle pas oyunu olmaz. Pas yaparken biraz da hızlı top çevirip, koşmalı takım.
Adana Demirspor gibi bu kadar hızlı oynayan bir takıma karşı, bu kadar yumuşak bir orta saha ve bu kadar yavaş oynarsanız kaybedersiniz! Trabzonspor için maç adeta bir korku filmi gibi geçti. Adana Demirspor haklı bir galibiyet aldı. Geçen yıl uzak ara şampiyon olan Trabzonspor'un, sezona bu kadar kötü başlamasının bir açıklaması olmalı. Tam 12 yeni transfer yapıldı ama Trabzonspor geçen sezonu adeta mumla aratıyor! (Fotomaç)
Bülent Timurlenk: Bir günlüğüne elektrik kesilse mum ışığında oturur, bir günlüğüne doğal gaz arızası olsa battaniyenin altına sığınırız. Arıza da yokluk da uzarsa jeneratörle, sobayla önlem alırsın hayatta. Nwakaeme artık yok. Visca da uzun süreli bir sakatlık yaşıyor yani Trabzonspor da sorunun çözümü günlük değildi. Sezon başından beri kanatları üretmeyen bir takımın dün Adana deplasmanına çift santrfor ile çıkıp, orta sahayı 2 kişiye bırakıp, rakibinin bu bölgede 4 adamla yer alacağını yok saymak çok önemli bir teknik adam hatası. (Sabah)
İskender Günen: Trabzonspor takımında geçen yıldan 8 farklı isim var... Sekiz oyuncunun değiştiği bir takımda sorunların yaşanması doğal… Ön tarafta Umut Bozok ve Maxi Gomez, sağda Trezeguet, solda Bardhi oynadı. Orta alanda altı oyuncuyla sahaya çıkan Adana Demirspor ise hücumda klasik bir forvet kullanmadı. Ev sahibi takımın attığı ilk golde neden baraj yok bunu düşünmek lazım. Futbol, yanlışları içinde barındıran bir olgu. Sorunların başında gelen en önemli olgu, geçen yılki takım olma bilincinden uzak olunması… Trabzonspor'u geçen sezon başarıya götüren en önemli etken; takım olma, kazanma azmi, coşku ve sorumluluk alma bilinciydi. Şu anda bu özellikler ne yazık ki bu takımda yok. (Sabah)
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