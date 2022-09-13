Spor yazarları Adana Demirspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Hakem Samet'e dua etsin'

Zeki Uzundurukan: Bu sezon maçların ilk yarılarını adeta ağır çekimde oynayan Trabzonspor, Kevin Rodrigues'in jeneriklik füzesi ile geriye düştükten sonra uzun süre toparlanamadı. Bu arada Trabzonspor'un 32 metreden yediği serbest vuruş golünde baraj kurdurmaması inanılır gibi değil! Bu neyin öz güveni anlamış değilim! Karşındaki takım Adana Demirspor! Ağır çekimde diyorum çünkü, böyle pas oyunu olmaz. Pas yaparken biraz da hızlı top çevirip, koşmalı takım.

Adana Demirspor gibi bu kadar hızlı oynayan bir takıma karşı, bu kadar yumuşak bir orta saha ve bu kadar yavaş oynarsanız kaybedersiniz! Trabzonspor için maç adeta bir korku filmi gibi geçti. Adana Demirspor haklı bir galibiyet aldı. Geçen yıl uzak ara şampiyon olan Trabzonspor'un, sezona bu kadar kötü başlamasının bir açıklaması olmalı. Tam 12 yeni transfer yapıldı ama Trabzonspor geçen sezonu adeta mumla aratıyor! (Fotomaç)