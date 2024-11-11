Gülengül Altınsay
Beşiktaş şampiyonluktan uzaklaşıyor
Beşiktaş savunmayı ileride kurup etkili başlıyor maça. Daha sonra Başakşehir oyunu dengeliyor; Beşiktaş’ın savunması geri çekiliyor. Ataklar da yavaşlayınca sonuç çıkmıyor. Bu arada Rafa’ya ceza alanında müdahale var ama hakem de VAR da yayıncı kuruluş da ilgilenmiyor. Bu zevksiz maçta puanlar paylaşılıyor ve Avrupa yorgunu Kartal şampiyonluktan biraz daha uzaklaşıyor.
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