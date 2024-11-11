Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Beşiktaş şampiyonluktan uzaklaşıyor

11 Kasım 2024 Pazartesi

Beşiktaş savunmayı ileride kurup etkili başlıyor maça. Daha sonra Başakşehir oyunu dengeliyor; Beşiktaş’ın savunması geri çekiliyor. Ataklar da yavaşlayınca sonuç çıkmıyor. Bu arada Rafa’ya ceza alanında müdahale var ama hakem de VAR da yayıncı kuruluş da ilgilenmiyor. Bu zevksiz maçta puanlar paylaşılıyor ve Avrupa yorgunu Kartal şampiyonluktan biraz daha uzaklaşıyor.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Beşiktaş şampiyonluktan uzaklaşıyor 11 Kasım 2024
Söke söke 7 Kasım 2024
Sönmüş yıldızlar 3 Kasım 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Örgütlü demokratik direniş ve birey
Özdemir İnce
Özdemir İnce Âlim kurtlar muallim kuşlar
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Sakat doğan aile hekimliği sistemi, iktidar dahil herkes kıskaç içinde
Olaylar Ve Görüşler
Parti devleti anlayışı - AV. EROL ERTUĞRUL
Olaylar Ve Görüşler
Atatürk’ü anlayabilmek - HAMZA KİE
Olaylar Ve Görüşler
Yarını kim kuracak? - NUSRET ERTÜRK
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Gurbet vatan!
Şükran Soner
Şükran Soner ‘Amerika’nın öteki yüzü’ ile yüz bulmayı umanlara...
Murat Ağırel
Murat Ağırel 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
Dikmen Gürün
Dikmen Gürün Geyvan McMillen’e sevgiyle...
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek 2024 yılı emeklisi, 2025 kıdeminden faydalanabilir mi?
Erman Kunter
Erman Kunter İşin kolayı!
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Gelir adaletsizliğinin dayanılmaz ağırlığı!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler