Beşiktaş şampiyonluktan uzaklaşıyor

11 Kasım 2024 Pazartesi

Beşiktaş savunmayı ileride kurup etkili başlıyor maça. Daha sonra Başakşehir oyunu dengeliyor; Beşiktaş’ın savunması geri çekiliyor. Ataklar da yavaşlayınca sonuç çıkmıyor. Bu arada Rafa’ya ceza alanında müdahale var ama hakem de VAR da yayıncı kuruluş da ilgilenmiyor. Bu zevksiz maçta puanlar paylaşılıyor ve Avrupa yorgunu Kartal şampiyonluktan biraz daha uzaklaşıyor.