Hakan Daltaban: 'Kadroya Beşiktaş'ın ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz'
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Başakşehir mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Daltaban, siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ve Rams Başakşehir karşılaştı. Beşiktaş mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada taraftarlardan özür dileyen Daltaban, "Maalesef bu dönemi bu kadro ve anlayışla geçirmek zorundayız. Önümüzdeki dönem için başkanımız planlarını dile getirdi. Mevcut dönemi kapatmak istiyoruz. Beklemediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu seneyi kapatırken arkadaşlarımıza Beşiktaş formasının değeri ve armanın değerini anlatmaya çalışıyoruz. Mevcut kadroya Beşiktaş'ın ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama sanırım tam anlamıyla beceremedik" dedi.
Etiketler: #beşiktaş #Rams Başakşehir #Hakan Daltaban
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