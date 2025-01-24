Spor yazarları Fenerbahçe - Lyon maçını yorumladı: '60'tan sonra nefesi yetmedi'
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Lyon ile golsüz berabere kaldı. Spor yazarları, Fenerbahçe-Lyon maçını değerlendirdi.
"TEK EKSİK 3 PUAN"
Hilmi Türkay: F.Bahçe, Lyon karşısında ilk 45 dakikadaki performansıyla istediğinde iyi oynayabileceğini, kora kor mücadele edebileceğini gösterdi. Tek eksiğimiz girdiğimiz pozisyonlarda golü atamamamız oldu. 9 oyuncudan yoksunduk. Bu, neredeyse bir takım demek. Ama mazeret değil. Herkes iyi çalıştı, savaştı. Genç Yusuf’u alkışlıyorum. Lyon’u kenara atmak olmaz. Kalemize geldikleri anlarda hop oturduk hop kalktık. Tribünlerin desteği her zamanki gibi on numaraydı. Tempomuz yeterliydi maç içinde ama üç puanı getirecek golü bulamadık. Hakemin ilk yarıda Szymanski’ye yapılan harekete kırmızı kart göstermesi lazımdı, sarıyla geçiştirdi. VAR nerede? Polonyalı futbolcu sonunda yerini buldu gibi. Sol kanatta baya etkili bir görüntü sergiledi. Kaleci İrfan Can da kritik iki top çıkardı. Gönül isterdi ki 3 puan alalım. Ama bu beraberlik de UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu Play-Off’u için işe yarayacak. (Cumhuriyet)
"60'TAN SONRA NEFESİ YETMEDİ"
Ömer Üründül: Fenerbahçe iki puan kaybedince playoff şansını son maça bıraktı. İlk yarıda taraftarın da büyük desteğini arkasına alan sarı-lacivertli futbolcular hırslı ve mücadeleciydiler. İlk 10 dakikada yoğun tempo ve baskı vardı. Bu bölümde İrfan Can iki pozisyonda pas vermeyi tercih etse belki de skor avantajı yakalanabilirdi. 60. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin nefesi yetti. Ondan sonra takım yoruldu. Son yarım saatte zaman zaman rakip kale tehdit edilse de Lyon'un atakları çok daha tehlikeliydi. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin üretkenliğini engelleyen çok önemli bir faktör var. Yeri geldikçe vurguluyorum. Günümüz futbolunda hücum zenginliği için driplingte adam eksilten, sıfıra inen, devamlılığı olan kanat forvetlerine ihtiyaç var. Ne İrfan Can Kahveci ne de Tadic'in yapısı buna uygun değil. O zaman nasıl üretken olacaksın. Hazır olmayan Maximin girdi, hiç olmazsa iki kez pozisyon yarattı. Bir konuda daha Mourinho'yu anlamakta zorluk çekiyorum; zaten zor maçta Tadic bir varlık gösteremiyor. İkinci yarının ortasından sonra nefes alamaz hale gelmiş ancak 82'de çıkartıyor. Kaleci İrfan Can başarılıydı. Kendinden emindi. Stoperler iyi mücadele ettiler. Genç Yusuf istikbal vadediyor. Szymanski sol kenarda bu sezonun en faydalı oyununu oynadı. Fenerbahçe'nin soğuk havada fizik mücadeleye dayalı Midtjylland karşısında en çok ihtiyacı olacak oyuncu kim deseniz; Amrabat ve Osayi'ydi. İkisinin de cezalı duruma düşmesi ciddi bir handikap. (Sabah)
"TEK KAZANIM YUSUF AKÇİÇEK"
Uğur Meleke: Dünkü maçtan Fenerbahçe’nin çıkarabileceği iki ders vardı bence:
1- Sarı lacivertlilerin transferde iki stoper alması doğru karar. Çağlar bire birde etkili ama pozisyon almada çağ dışı. Sürekli geri kaçıyor ve takım boyunu uzatıyor. Djiku yeni yıla çok ağır başladı. Genç Yusuf’sa dün en iyisiydi Fenerbahçe’nin. |
2- Mourinho yeni yılda uygulamaya başladığı 3-4-1-2 formasyonunda sanırım ısrar edecektir. Ama bu formasyon sahada Dzeko varken ve bağlantıyı sağlarken işe yarıyor. Dzeko sahada olmadığında akışkanlık kısıtlanıyor. (Hürriyet)
"BAŞKA FORMÜL BULMALI"
Bülent Timurlenk: Maçtan önce "Bize iki maçta iki puan yeter" diyen Mourinho, metin altında Lyon'a kaybetmeyelim de haftaya Danimarka'da en azından 1 puan alırız fikri yatıyordu. Sakatları, Avrupa listesinde olmayanlarıyla hafta sonunda da zorlu Göztepe maçı varken kendisi açısından pragmatik bir yorum olabilir ama sonuçta 50 bin taraftar Kadıköy'e Fenerbahçe'nin galibiyetine şahit olmak için çıkıp geliyor evinden. Dzeko'nun kulübede olduğu En-Nesyri arkasında Tadic-İrfan Can ikilisinin oynadığı ev sahibi ekibin ortanın solunda Szymanski ile defans üçlüsünde genç Yusuf ile maça başlamasının sıra dışı olduğu ortada. Sonuçta yarından itibaren yeni transferlerle defans üçlüsü değişecek ve ligin ardından tur geçildiğinde Avrupa listesi de yenilenecek. Fenerbahçe'nin ilk yarıda isabetli şutu yokken, Fransızlar daha fazla topa sahip olan ama üretkenlikten uzak olan taraftı. İlk yarıyı 3 hücumla tamamladıktan sonra 46-80 arasında orta sahayı da oyunu da aldılar. Tadic sahada vardı, oyunda yoktu, İrfan Can Kahveci de. Mourinho'nun takımı defans üçlüsü, Szymanski ve Fred ile oyuna tutundu ama iki isabetli şut olarak geçen iki cılız atağı da ancak 80. dakikadan sonra izletebildi taraftarına… Amrabat ve Fred kalenin çok uzağında kaldı. Mourinho yenilerle daha sağlam defans yapabilir ama Tadic'in yaratıcılığına bakan ön tarafın görüntüsü, derine gelip oyunu rahatlatan Dzeko yedek başladığında iç açıcı değil. Kapının eşiğinde olan Maximin-Cengiz gibi adamların da yolcu olduğunu düşünürken Mourinho üretkenlik adına başka bir formül üretmeli... (Sabah)
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