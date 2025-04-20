Kimliğini kaybeden Beşiktaş

20 Nisan 2025 Pazar

Beşiktaş son haftalardaki başarısız performansını geride bırakıp ve divan toplantısındaki kavgalardan uzak bir şekilde sorumluluğu teknik direktöre bırakarak kupada mağlup olduğu Göztepe karşısındaydı. Solskjaer, etkisiz ve hareketsiz olan Immobile'nin yerine takım mücadelesini artırmak için Mustafa'yı sahaya sürerek kendisine sorumluluk verdi. Böylece rakip stoperleri üstüne çekip Rafa Silva'yı savunma arkasına kaçırmayı planlamıştı. Rashica'nın kanatlardan kaçarak etkili olma taktiği sonuç verdi ve Rafa Silva'nın basit gol vuruşuyla Beşiktaş. İzmir deplasmanında lig üçüncülüğü yolunda üç puan için avantaj elde etti.

Çift ön liberolu Chamberlain ve Hadjiahmetovic oyunu takımı çabuk öne çıkardı. Her ne kadar kalesinde pozisyon da verse gayretli bir oyun sergiledi. Özellikle Paulista ve Mert'in savunmadaki faydalı etkisi hissedildi.

İkinci yarı başlarken ise akıllarda olan düşünce Beşiktaş'ın son maçlarında yaşadığı enerji düşüşüydü.

Kuvvetle muhtemel Göztepe antrenörü Stoilov oyuncularına devre arasında bu durumu hatırlatarak ikinci yarıya istekli başlamalarında etkili oldu. Devrenin hemen başında Göztepe'nin kaptanı ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu İsmail Köybaşı'nın golüyle İzmir ekibi beraberliği yakaladı.

Göztepe ilk yarıdaki Beşiktaş'ın etkili oyununu nötrleştirerek maçın adeta yeniden başlamasını sağladı.

Temposunu ve mücadele gücünü kaybetmiş Beşiktaş yaşı yüksek oyuncuların varlık gösteremeyişiyle birçok maçta olduğu gibi bu maçta da adının ve formasının hakkını veremedi.

Gençler ise takım içi rekabet olmayışından ve kendini Beşiktaş'a ait hissetmeyişinden, formaya yakışan mücadeleyi ve isteği oyunlarında gösteremeyerek taraftarlarını üzmeye devam ediyorlar.

Bu özlük ilkelerini unutan Beşiktaş maç kazansa da skor ne olursa olsun bir değeri olmayacaktır ve başarı getirmeyecektir.