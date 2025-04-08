Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını yorumladı: 'İkinci devrede gerçek kimliğini sahaya yansıttı'
Süper Lig 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı.
'BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA NE KADAR KOLAY KART GÖSTERİLİYOR'
Gülengül Altınsay: "Beşiktaşlı futbolcu olunca ne kadar da kolay kart gösteriliyor. Siyah-Beyazlılar 44’te yine 10 kişi. Üstelik 1-0 gerideyken. Tamam Beşiktaş moralsiz, tamam futbolcuların vücutları orada ama ayakları gitmiyor. Tamam Beşiktaş takımı çok kırılgan. Ama tüm bunlar hakemlerin Beşiktaş aleyhine verdikleri tartışmalı ya da ağır kararların gerekçesi olamaz. Kasımpaşalılar ise çok rahat ve topu aldıklarında dikine hızlı akıyorlar. Ama top Beşiktaşlılara geçince yavaşlıyor. Yine de son yarım saatte gol için çabalarını artırıyorlar. Ancak çabalamak yetmiyor. Nihayet 90’da kazandığı penaltı imdadına yetişiyor Kartal’ın. Ve 1 puana seviniyor." (Cumhuriyet)
'YASİN ÖZCAN'I PREMIER LİG'DE İZLEMEK İÇİN HEYECANLANIYORUM'
Uğur Meleke: "Kasımpaşa sahada ne yaptığını iyi bilen, oyun tanımı belirgin olan bir takım. Son iki haftada Alanya ve Samsun maçlarında ne yaptılarsa, dün de Beşiktaş’a karşı aynı oyunu oynadılar. Geride beşli bir hatla güvenli durdular ve süratli çıkış kolladılar. Zaman zaman öne baskıya gidip rakiplerini hataya zorladılar. Solda Yasin, Ben Ouanes, Rodrigues ve Fall’la bir kalabalık yarattılar ve maçın kilidini de öyle açtılar. Üstelik tüm bunları takımın asist kralı Winck ve gol kralı Da Costa’sız yaptılar. Üç haftadır maçlara 3-5-2 başlıyorlar. Yasin üçlü savunmanın sol stoperi olarak oynuyor, bu da Kasımpaşa’nın geriden çıkış kabiliyetini artırıyor. Yasin dün 65 dakika oyunda kaldı, o süre boyunca sahanın patronu gibiydi. İlk bir saatte Rafa’yı o durdurdu. Yetmedi, Tayyip’i attırdı. Onunla da yetinmedi, takımını defalarca başarıyla hücuma taşıdı. Onu önümüzdeki sezon Premier Lig’de seyretmek için şimdiden heyecan duyuyorum." (Hürriyet)
'ORTA SAHAYA SIKIŞMIŞ BİR MAÇ'
Cem Dizdar: "Ülkedeki çoğu maçın ilk devresinde ne oluyorsa bu maçta olan da oydu; çok az şey! Orta sahaya sıkışmış pek bir şey yapılamayan bir maç... Kasımpaşa, Mortadhe Ben Ouanes’in vuruşunda Beşiktaş savunmasından seken topla gol buldu Beşiktaş’ın en ciddi atağında da Rafa Silva topu direğe nişanladı. Hepsi bu... Bir de, Beşiktaş çok top kaybedince ilk yarı boyunca Kasımpaşa bol bol pas yapıp oyunu elinde tutuyor göründü, o kadar. Son bölümde başıboş hücumlar bir kaç gol girişimi getirdiyse de yavan başlayan maç aynı yavanlıkta ve bir son dakika penaltısıyla berabere tamamlandı.Ligde üçüncülük hedefi olduğu açıklanan Beşiktaş az sayıda maçta anlaşılamaz biçimde üst seviye takım tavrı gösterirken bu maçta olduğu gibi çoğu maçtan sıradan bile görünemedi. Durumu onca idari ve teknik değişikliğin kaçınılmaz sonucu olarak görebiliriz elbette. Hayatta olduğu gibi futbolda da tutarlılık ve kararlılık asıldır. Bu kadar oyun, oyuncu, anlayış değişikliğinin hiçbir takıma fayda sağlamadığı aşikarken Beşiktaş’a sağlamasını beklemek tesadüflere güvenmekten öte anlam taşımaz. Ancak bu takımdan geleceğe neler miras kalacak o da bambaşka bir muamma!.." (Fanatik)
'İKİNCİ DEVREDE GERÇEK KİMLİĞİNİ YANSITTI'
Ali Gültiken: "Oyununun ilk yarısı yine Beşiktaş adına tam bir felaketti. Mış gibi yapmaya çalışan birçok oyuncu gördük. Koşuyormuş gibi yapan, mücadele ediyormuş gibi yapan, çok istiyormuş gibi yapan içi boş görüntüler sahadaydı… Bu oyunculara sabretmek gerçekten çok zor. Joao Mario, İmmobile ve Muçi yine yokları oynadılar. Teknik heyet de özellikle oyunun ilk yarısında yine sınıfta kaldı. İlk 20 dakika Beşiktaş kulübesinin önünden, Svensson'un kanadından Beşiktaş sürekli atak yerken buna seyirci kalmayı anlamak mümkün değil. Nitekim gol de bu kanattan geldi.İkinci yarı için eksik kalan bir takımın verdiği mücadeleyi de ilk devreden ayırmak gerekiyor. 10 kişiyle daha çok karakter ortaya koyan, daha çok oyunun içinde kalmaya çalışan, en azından Beşiktaş kimliğini sahaya koyabilecek görüntüler taraftarın içini serinletti. Kulübeden gelen Mustafa ve Rashica'nın gayreti, Fernandes'in, Paulista'nın, Chamberlain'in ayakta kalma çabaları, Rafa Silva'nın tek kişilik ordu gibi ortaya koyduğu etkili performanslar Beşiktaş'ı ikinci yarıda ayakta tuttu. Futbolda bir laf vardır, kaybederken de kullanılır: "Böyle oyna canımı ye." Bu söz Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki mücadelesine tam karşılık geldi. Skordan bağımsız, büyük takım kimliğiyle sahada mücadele etmek, olmazsa olmazlardan biridir. Siyah-beyazlı takımın bu kadar gelgitler yaşadığı bir sezonda, ilk yarısını çok kötü oynadığı bir maçın ikinci devresinde gerçek kimliğini sahaya yansıtması dün akşamın güzelliklerinden biriydi." (Sabah)
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