Spor yazarları Türkiye - Macaristan maçını yorumladı: 'Yıldızlar damga vurdu'
Spor yazarları, A Milli Takım'ın Macaristan'ı 3-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"YILDIZLAR DAMGA VURDU"
Hilmi Türkay: "A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan’ı 3-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, 23 Mart’ta deplasmanda oynayacağı rövanş için büyük avantaj elde ederken tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi’nin kapısını büyük ölçüde araladı. Millilerde geceye damga vuran isimler Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci oldu. Oğuz Aydın, Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya 11’de çıktı. Aydın, Orkun’un ve Kerem’in attığı gollerin pasını vererek 11’de çıktığı ilk maçta iki asist yaptı. Skor 1-1’ken kritik bir anda sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu attığı golle Ay-Yıldızlıları 2-1 üstünlüğe taşıdı. İrfan Can Kahveci 72. dakikada oyuna girerken topla ilk buluşmasında 73’te topu ağlara yolladı. Kerem bu golde göğsüyle şık bir asist yaptı." (Cumhuriyet)
"UEFA ULUSLAR A LİGİ'NDE OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Uğur Meleke: "Montella, milli takımı bir kulüp gibi ele alıyor. İnandığı oyunculardan ve oyundan kolay vazgeçmiyor. Dün de öyle yaptı, santrforda Kerem’li 4-6-0 ile başladı. Ancak yakın geçmişteki maçların aksine Montella’nın değişiklerinin bu kez sahaya çok olumlu tesir ettiğini gördük: En uca Deniz’in girişi, Kerem’in kanada geçişiyle daha fonksiyonel bir hücum hattı izledik. Sonradan oyuna dahil olan Mert sağ bekte mükemmeldi. İlk iki golde Oğuz asistler yaptı, son iki golde Mert hücumları başlattı. Milli takımda farklı oynayan Kerem yine iki golde var. Abdülkerim, Hakan, Orkun, İrfan Can hepsi büyük katkı verdiler. Bu takım, Uluslar A Ligi’ni hak ediyor." (Hürriyet)
"ÖNEMLİ BİR AVANTAJ"
Cem Dizdar: "İkinci devre durağan bir şeylerin değişmesi için toplu davranışlara ihtiyaç olduğu aşikardı. Nihayetinde Macaristan’ın golündeki işleyişe benzeyen çok paslı şahane hücumda, topa dokunmayanların da katkılarıyla Orkun ile Oğuz Aydın işçiliğinden Kerem Aktürkoğlu golü geldi. Ardından yine altı pas ile bu kez de İrfan Can Kahveci golü... İlk maçta 3-1 gibi önemli bir avantaj elde etti Milliler. Yine de yakın tarihteki Fenerbahçe-Rangers karşılaşmalarının öğrettiklerini aklın bir kenarında tutup, Pazar akşamı hazırlıklarını buna göre yapmakta büyük fayda yarar." (Fanatik)
"KALİTE FARKI"
Serkan Akcan: "A Milli Futbol Takımımız’ın kadrosu Macaristan’la kıyaslandığında daha kaliteli olarak tanımlanabilir. Bireysel olarak gerçekten yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz. Montella’nın da taktik maharetleriyle fark yarattığını söylemekte fayda var." (Fanatik)
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