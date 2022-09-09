Ankara’nın Çankaya semtinde 12 yaşında bir çocuk düşünün. Beşiktaşlılar derneği vardı, oraya maç izlemeye giderdim. Yaşım küçük olduğu için beni içeri almıyorlardı. İlerleyen dönemde beni içeri aldılar. Beşiktaş’ın maçlarını dernekteki taraftarlarla beraber izliyordum. Alanyaspor'a imza atarken, tek hayalimin Beşiktaş’ta oynamak olduğunu söylemiştim. Bu hayalimi çok şükür gerçekleştirdim. Bir hayalim daha var; o da bu sene Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak."