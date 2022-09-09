Tayfur Bingöl: "Hasret bitti, kavuştuk!"
Ankara’nın Çankaya semtinde 12 yaşında bir çocuk düşünün. Beşiktaşlılar derneği vardı, oraya maç izlemeye giderdim. Yaşım küçük olduğu için beni içeri almıyorlardı. İlerleyen dönemde beni içeri aldılar. Beşiktaş’ın maçlarını dernekteki taraftarlarla beraber izliyordum. Alanyaspor'a imza atarken, tek hayalimin Beşiktaş’ta oynamak olduğunu söylemiştim. Bu hayalimi çok şükür gerçekleştirdim. Bir hayalim daha var; o da bu sene Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak."
"Geçen sezon rakip takım oyuncusu olarak Vodafone Park’a geldiğimde taraftarlar beni tribünlere çağırmıştı, onlara teşekkür ederim. Geçen sezon Vodafone Park’ta oynanan maçta rakip takım oyuncusu olarak top bizdeyken taraftarların yarattığı ses nedeniyle kulaklarımı tıkamıştım. Taraftarlarımızın yarattığı atmosferden etkilenmemek mümkün değil.
Hocam hangi bölgede görev verirse orada oynarım. Her yerde oynayabilmek, bana ayrı bir karakter kazandırdı. Her bölgede rahatlıkla oynayabiliyorum."
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