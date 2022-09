TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Yusuf Demir açıklaması!

"Yapay zekanın yaptığı hakem atamalarından memnun musunuz?" sorusuna Başkan Mehmet Büyükekşi; "Yeni bir uygulama yapıyoruz. İyinin düşmanı mükemmeldir. Her zaman daha mükemmeli arıyoruz. Şu an gelişme aşamasında. İnşallah her geçen gün daha iyiye gidecek" yanıtını verdi.