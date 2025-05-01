Tottenham - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.
TOTTENHAM - BODO GLİMT MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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