Tottenham - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
01 Mayıs 2025 Perşembe, 10:37
Tottenham - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Tottenham - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

Tottenham - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - BODO GLİMT MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Tottenham - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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