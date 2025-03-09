Tottenham - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham, Premier Lig'in 28. haftasında sahasında Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
09 Mart 2025 Pazar, 10:16
Tottenham - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Premier Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Tottenham - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşılaşacak.

Tottenham - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Tottenham - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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