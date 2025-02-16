Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşılaşacak.
TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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