Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
16 Şubat 2025 Pazar, 12:59
Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşılaşacak.

Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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