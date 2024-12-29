Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2024 Pazar, 13:30
Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

tottenham wolverhampton İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler