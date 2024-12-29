Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- DEM Parti açıklamayı erteledi
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı!
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Yolcu uçağında facia: İniş sırasında kontrolden çıktı!
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Faturasını düzenli ödeyenden o para alınmayacak
- Fenerbahçe'de 5 isimle ayrılık kapıda!
- Ailesini silen Özcan Deniz'den olay sözler!