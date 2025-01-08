Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 18.00'de başlayacak.
Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Sami Uğurlu'nun ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.
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