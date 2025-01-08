Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 18.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2025 Çarşamba, 11:55
Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Sami Uğurlu'nun ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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