Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Türkiye Kupası grup aşaması 3. hafta maçında kendi sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
26 Şubat 2025 Çarşamba, 10:22
Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında İlhan Palut'un ekibi Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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