Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Türkiye Kupası grup aşaması 3. hafta maçında kendi sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında İlhan Palut'un ekibi Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel, 'Serap Yazıcı' gerçeğini açıkladı
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Müjde Ar ve eski bakan eşi trafik kazası geçirdi!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- 'İthal et' skandalında flaş gelişme