Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan motivasyon hamlesi!

Antalya karşısındaki farklı yenilgiyi de Devler Ligi'ne atılan havluyu da oyuncularına unutturan tecrübeli teknik direktör, cuma günü ise tamamen taktiksel çalışmalarla tamamladı. Galatasaray'a karşı oynanacak olan kurguyu takıma tek tek anlatan başarılı hoca, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.