Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan motivasyon hamlesi!

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 12:11
<p>Trabzonspor'da Antalyaspor yenilgisinin ardından Kopenhag'a da elenmek moralleri epey bozmuştu. Galatasaray 'a karşı ligde oynanacak mücadeleyi çıkış haritasının başlangıcı olarak gören teknik direktör Abdullah Avcı, çarşamba gününden bu yana sadece motivasyon çalışmaları üzerinde durdu.</p>

Trabzonspor'da Antalyaspor yenilgisinin ardından Kopenhag'a da elenmek moralleri epey bozmuştu. Galatasaray 'a karşı ligde oynanacak mücadeleyi çıkış haritasının başlangıcı olarak gören teknik direktör Abdullah Avcı, çarşamba gününden bu yana sadece motivasyon çalışmaları üzerinde durdu.

<p>Fanatik’in haberine göre, oyuncularıyla bu süreçte 4 kez uzun soluklu toplantılar yapan Avcı takımın beynini yıkadı.</p>

Fanatik’in haberine göre, oyuncularıyla bu süreçte 4 kez uzun soluklu toplantılar yapan Avcı takımın beynini yıkadı.

<p>"Ayağa kalkıp kim olduğumuzu gösterme zamanı" diyen deneyimli teknik direktörün, futbolcularına, "Şampiyonun kim olduğunu herkese hatırlatın" vurgusunu yaptığı ifade edildi.</p>

"Ayağa kalkıp kim olduğumuzu gösterme zamanı" diyen deneyimli teknik direktörün, futbolcularına, "Şampiyonun kim olduğunu herkese hatırlatın" vurgusunu yaptığı ifade edildi.

<p>Antalya karşısındaki farklı yenilgiyi de Devler Ligi'ne atılan havluyu da oyuncularına unutturan tecrübeli teknik direktör, cuma günü ise tamamen taktiksel çalışmalarla tamamladı. Galatasaray'a karşı oynanacak olan kurguyu takıma tek tek anlatan başarılı hoca, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.</p>

Antalya karşısındaki farklı yenilgiyi de Devler Ligi'ne atılan havluyu da oyuncularına unutturan tecrübeli teknik direktör, cuma günü ise tamamen taktiksel çalışmalarla tamamladı. Galatasaray'a karşı oynanacak olan kurguyu takıma tek tek anlatan başarılı hoca, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

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