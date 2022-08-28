Trabzonspor'un yeni transferi Naci Ünüvar kente geldi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Hollanda kulübü Ajax'tan genç futbolcu Naci Ünüvar'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Genç futbolcunun Trabzon'a iniş yaptığı kaydedildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir ismi daha bitirdi. Bordo-mavili ekip, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar transferinde mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor, 19 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Hollanda ekibiyle anlaştı. Naci Ünüvar, pazar sabahı Trabzon'a iniş yaptı. Trabzonspor'un transferi resmi olarak kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
İSTATİSTİKLERİ
Hollanda ve Türkiye vatandaşlığı bulunan Naci Ünüvar, sol kanat, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. Sağ ayağını aktif kullanan Naci Ünüvar'ın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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