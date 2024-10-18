Dünyanın en iyileri arasında 'Bodrum'

18 Ekim 2024 Cuma

Dünyaca ünlü seyahat dergisi National Geographic'in 'Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları' listesinde Türkiye'den Muğla'nın Bodrum ilçesi yer aldı. Bu güzel haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu.

Finalistler, National Geographic Travel'ın 46,5 milyon takipçili Instagram hesabından duyuruldu. Paylaşımda, Bodrum'un şık modernliği ve zengin imkanlarıyla hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyen ziyaretçilere mükemmel fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi.

2025 Dünyanın En İyileri listesinde yer alan Bodrum, finale kalan diğer önemli destinasyonlarla birlikte Instagram üzerinden oylamaya sunuldu. Oylamada yer alan diğer finalist şehirler arasında Ho Chi Minh City (Vietnam), New Orleans (ABD), Cusco (Peru) ve Sarajevo (Bosna-Hersek) bulunuyor.

Bu vesiliyle Türkiye'nin gözde tatil destinasyonu Bodrum'un en güzel koylarını keşfedelim:

BİTEZ

Bodrum'un sakin ve huzurlu köşelerinden biri olan Bitez Koyu, özellikle rüzgar sörfü ve yelken meraklılarının favorisi. Uzun kumsalı, berrak ve sığ denizi ile aileler için de ideal bir seçenek. Şirin kafe ve restoranlarla çevrili sahil, gün boyu keyif yapabileceğiniz bir atmosfer sunuyor.

KARAİNCİR

Karaincir Koyu, tertemiz ve berrak deniziyle ünlü. Denizin sığ olması, yüzmeyi sevenler ve özellikle çocuklu aileler için ideal bir ortam sunuyor. Ancak yaz başı suyu epey soğuk oluyor. Plajda şezlong ve kafe hizmeti veren işletmeler mevcut.

TORBA

Bodrum merkeze en yakın koylardan biri olan Torba, temiz denizi ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri kendine çekiyor. Bodrum’un canlı merkezine sadece 10 dakika uzaklıkta olmasına rağmen, Torba huzuru ve sakinliği ile ünlü. Burası, özellikle şehir hayatının yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin favorisi. Sahildeki sessizlik, rüzgarın ve dalgaların hafif sesiyle birleşerek size meditasyon yapıyormuş gibi hissettiriyor. Sabahın erken saatlerinde yüzmeye gidip, sadece kuş sesleri eşliğinde yüzmenin tadını çıkarabilirsiniz.

GÜMÜŞLÜK

Gümüşlük Koyu’nun suları, diğer Bodrum koylarına göre daha durgun ve serin. Bu yüzden özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek için mükemmel bir tercih. Sahilde güneşlenmek ya da denizin içinde saatlerce yüzmek, buranın dingin atmosferinde keyifli bir hal alıyor. Gümüşlük’ün berrak denizinde dalış yapabilir, denizin altındaki zengin su altı yaşamını keşfedebilirsiniz, Tavşan Adası'na yürüyerek geçebilirsiniz. Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olarak da bilinen Gümüşlük, romantik bir kaçış için harika bir tercih.