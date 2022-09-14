Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Yusuf Demir eleştirilerine yanıt verdi!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Galatasaray'a Yusuf Demir geldi yabancı statüsünde, sizin elinizde Mesut var. İkisi de yabancı ülke milli takımını seçmesine rağmen Mesut Türk statüsünde oynuyor. 2015'te değişen kurallar var. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yusuf Demir kural değiştikten sonra geldiği için kurala bağlı bir durum. Bunu benim değerlendirmemin bir değeri yok. Ancak bir oyuncu Türk'üm diyorsa, Türk statüsünde oynamalıdır. Bu benim şahsi fikrim. Mesut da aynı şekilde belirli bir seneden önce bu kural geldiği için Mesut, Türk statüsünde oynuyor. Mesut'un Almanya ile özel bir durumu da var. O tamamen orayı kendi karşısına almış bir oyuncu. Türkiye’yi daha fazla benimsemiş bir oyuncu. Yusuf özelinde ise Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncu transfer ettiğini düşünüyorum."