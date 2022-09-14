Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Yusuf Demir eleştirilerine yanıt verdi!
Şenol Güneş, bu konu ile ilgili TV 100'e konuştu. Güneş, "O zaman 16-17 yaşındaydı, zaten Avusturya Ümit Milli Takımı'nda oynuyordu. Avusturya Milli Takımı'nı seçmişti. O dönem oraya gidip Mert Müldür'ü aldım, Yusuf'u neden almayayım ama o tercihini yapmıştı. Avusturya, Ercan Kara ile birlikte Yusuf'u aldı" dedi.
Okan Buruk, Avusturya Milli Takımı'nı tercih ettiği için yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması gerektiğini söyledi.
"Yusuf Demir çok yetenekli ve kaliteli bir futbolcu." diyen Buruk, 19 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgili, "Keşke Yusuf'u Türk olarak oynatabilsek. Türk bir ailenin, her şeyiyle Türk olan bir çocuğu. Milli takım tercihinin nasıl olduğu da açık değil. Biz mi onu tercih etmedik, o mu bizi tercih etmedi çok açık değil. Her şeyiyle Türk olan bir futbolcunun Türkiye'de Türk statüsünde oynaması gerekiyor. Belki önümüzdeki sene veya yakın zamanda değişebilir. Özellikle Türk pasaportu olan, bizden olanların yabancı statüsünde oynaması bize garip geliyor." ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Galatasaray'a Yusuf Demir geldi yabancı statüsünde, sizin elinizde Mesut var. İkisi de yabancı ülke milli takımını seçmesine rağmen Mesut Türk statüsünde oynuyor. 2015'te değişen kurallar var. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Yusuf Demir kural değiştikten sonra geldiği için kurala bağlı bir durum. Bunu benim değerlendirmemin bir değeri yok. Ancak bir oyuncu Türk'üm diyorsa, Türk statüsünde oynamalıdır. Bu benim şahsi fikrim. Mesut da aynı şekilde belirli bir seneden önce bu kural geldiği için Mesut, Türk statüsünde oynuyor. Mesut'un Almanya ile özel bir durumu da var. O tamamen orayı kendi karşısına almış bir oyuncu. Türkiye’yi daha fazla benimsemiş bir oyuncu. Yusuf özelinde ise Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncu transfer ettiğini düşünüyorum."
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