Van Bronckhorst'tan Mustafa Hekimoğlu sözleri: 'Öğreneceği çok şey var'

'BEKLEDİĞİM BİR MAÇ OLDU'

Hollandalı teknik adam, "İstediğimiz skor değil. Beklediğim bir maç oldu. Buldukları her pozisyonu değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık. Yediğimiz golleri hatalardan yedik. Mustafa'nın bir fırsatı vardı, değerlendiremedik. Oyunumuzun seviyesi, normal oyunumuzun altında kaldı. Avrupa'da en iyi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün öyle miydi? Dürüst olmak gerekirse değildi. Taktiksel anlamındaki tercihlerimiz işe yaramadı. Futbolda maalesef bunlar var. Bu maçı analiz edeceğiz, öğreneceğiz. Mustafa için de kolay değildi. Yetenekli oyuncu. Ona da söylediğimi söyleyeyim, bu maçtan öğreneceği şeyler olacak. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.