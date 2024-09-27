Van Bronckhorst'tan Mustafa Hekimoğlu sözleri: 'Öğreneceği çok şey var'

Van Bronckhorst'tan Mustafa Hekimoğlu sözleri: 'Öğreneceği çok şey var'

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2024 Cuma, 00:44
Van Bronckhorst'tan Mustafa Hekimoğlu sözleri: 'Öğreneceği çok şey var'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Van Bronckhorst'tan Mustafa Hekimoğlu sözleri: 'Öğreneceği çok şey var'

'BEKLEDİĞİM BİR MAÇ OLDU'

Hollandalı teknik adam, "İstediğimiz skor değil. Beklediğim bir maç oldu. Buldukları her pozisyonu değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık. Yediğimiz golleri hatalardan yedik. Mustafa'nın bir fırsatı vardı, değerlendiremedik. Oyunumuzun seviyesi, normal oyunumuzun altında kaldı. Avrupa'da en iyi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün öyle miydi? Dürüst olmak gerekirse değildi. Taktiksel anlamındaki tercihlerimiz işe yaramadı. Futbolda maalesef bunlar var. Bu maçı analiz edeceğiz, öğreneceğiz. Mustafa için de kolay değildi. Yetenekli oyuncu. Ona da söylediğimi söyleyeyim, bu maçtan öğreneceği şeyler olacak. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Van Bronckhorst'tan Mustafa Hekimoğlu sözleri: 'Öğreneceği çok şey var'

'2 FARKLI OYUNCUYLA BAŞLADIK'

Van Bronckhorst, "Tercihler yaparsınız futbolda. Sadece 2 farklı oyuncuyla başladık bugün. Ciro'yu her maç oynatamayız. Sonra oyuncu değişikliğine gittik. Mustafa, bu durumlardan bir şey öğrenir. Onana ile birlikte iki altı numarayla başladık. Yenildikten sonra tercihler ve neden kaybettiğiniz konuşulur. Benim işim analiz etmek ve güçlenmek" sözlerini sarf etti.

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