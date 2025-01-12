Venezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Inter, İtalya Serie A'nın 20. haftasında deplasmanda Venezia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
İtalya Serie A heyecanı sürüyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Eusebio Di Francesco'nun ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek.
VENEZİA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Pier Luigi Stadyumu'nda oynanacak mücadele 17.00'de başlayacak.
VENEZİA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
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