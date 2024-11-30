West Ham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda West Ham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2024 Cumartesi, 12:20
West Ham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor. 

West Ham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Julien Lopetegui'nin ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.

West Ham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WEST HAM - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

West Ham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WEST HAM - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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