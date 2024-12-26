Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2024 Perşembe, 11:39
Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor. 

Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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