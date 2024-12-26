Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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