Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
13 Nisan 2025 Pazar, 11:38
Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham deplasmanda Vitor Pereire'nın ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak.

Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Molineux Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

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