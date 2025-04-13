Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham deplasmanda Vitor Pereire'nın ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak.
WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Molineux Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.
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