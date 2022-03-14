Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 3 puanı aldı! Galatasaray 2-1 Beşiktaş

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 18:46
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 3 puanı aldı! Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 3 puanı aldı! Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Müthiş mücadeleye sahne olan derbiyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 3 puanı aldı! Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Sarı-kırmızılılar 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-0 yaptı. Beşiktaş ise 85. dakikada Rıdvan Yılmaz ile farkı 1'e indirdi.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 3 puanı aldı! Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Süper Lig kariyerinin ilk kafa golünü Beşiktaş'a atan Kerem Aktürkoğlu, Albert Riera'dan (Ocak 2013) bu yana siyah-beyazlı ekibin filelerini bu şekilde havalandıran ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 3 puanı aldı! Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gördüğü sarı kartla Hatayspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. 32. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun attığı ikinci golün ardından siyah-beyazlı futbolcular, Umut Meraş’a faul yapıldığı iddiasıyla Hakem Atilla Karaoğlan’a itirazlarda bulunurken, itirazlar sonucundan Ghezzal ve Ersin Destanoğlu sarı kart gören isimler oldu.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 3 puanı aldı! Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Galatasaray bu skorla puanını 38'e yükseltti. Beşiktaş ise 45 puanla 8. sırada kaldı.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 3 puanı aldı! Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Sarı-kırmızılılar 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek. Ligde ise 20 Mart'ta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. 

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 3 puanı aldı! Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş ise önümüzdeki hafta Hatayspor'u konuk edecek. 

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