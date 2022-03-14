Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 3 puanı aldı! Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gördüğü sarı kartla Hatayspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. 32. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun attığı ikinci golün ardından siyah-beyazlı futbolcular, Umut Meraş’a faul yapıldığı iddiasıyla Hakem Atilla Karaoğlan’a itirazlarda bulunurken, itirazlar sonucundan Ghezzal ve Ersin Destanoğlu sarı kart gören isimler oldu.
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