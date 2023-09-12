Galler'in yüzü deplasmanda güldü!

Galler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 00:08
Galler'in yüzü deplasmanda güldü!
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UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler, Letonya deplasmanına konuk oldu. Skonto'daki maçı Galler, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Galler'e galibiyeti getiren gollleri 29. dakikada penaltıdan Aaron Ramsey ve 90+6. dakikada David Brooks attı.

LETONYA'NIN PUAN HASRETİ DEVAM ETTİ

Bu sonucun ardından Galler, grupta 7 puana yükseldi. Letonya'nın 5 maç sonunda puanı bulunmuyor.

Galler, bir sonraki maçta sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak. Letonya ise kendi sahasında Ermenistan'ı konuk edecek.

D Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

Hırvatistan: 4 maç, 10 puan

Türkiye: 5 maç, 10 puan

Ermenistan: 5 maç, 7 puan

Galler: 5 maç, 7 puan

Letonya: 5 maç, 0 puan


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Galler Letonya 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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