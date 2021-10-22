Gazeteciden "Mesut Özil İngiltere'ye dönüyor" iddiası!

22 Ekim 2021 Cuma, 17:32

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in geleceği tartışılıyor.

Fenerbahçe'nin Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyundan alınan Mesut Özil, su şişelerini tekmelemişti.

Kadıköy'deki karşılaşmaya ilk 11 başlayan Mesut Özil, ikinci yarıda teknik direktör Vitor Pereira tarafından kenara alındı. Yıldız futbolcu 66. dakikada yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı.

Karşılaşma 2-2 devam ederken saha kenarına ağır adımlarla gelen Mesut Özil'in moralinin bozuk olduğu görüldü.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınmıştı. Kulübün adı bu hamleden sonra birçok transfer haberiyle beraber anılıyor.

Gazeteci Ekrem Konur'un iddiasına göre yeni bir yapılanmaya gidip yıldız isimlerle anlaşması beklenen Newcastle United'ın ilgilendiği isimlerden bir tanesi de Mesut Özil.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Özil, sarı lacivertli formayla 22 resmi maçta oynadı. Yıldız oyuncu, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

33 yaşındaki Mesut Özil, 2013-2021 arası 8 sene Premier Lig'de Arsenal forması giymişti.