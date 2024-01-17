Gaziantep FK, 90+6'da turladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep FK, sahasında Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
Player Alanı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep FK, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep Fk 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Papis Djilobodji kaydetti.
Gaziantep FK bu sonucun ardından Zİraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- 'İhanetin bedeli'
- O öğretmen kovuldu!
- CHP'den Akşener'e jet yanıt!
- 5 bölüm bile sürmedi: İddialı dizi için final kararı
- 'Hadi bütün her yeri alın'
- Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti
- AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- İran, Pakistan'a füze fırlattı!