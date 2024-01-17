Gaziantep FK, 90+6'da turladı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 17:21

Güncelleme: 17.01.2024 - 17:21

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep FK, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep Fk 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Papis Djilobodji kaydetti.

Gaziantep FK bu sonucun ardından Zİraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.