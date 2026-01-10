Gaziantep FK, Denis Dragus'u kiraladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.01.2026 17:46:00
Gaziantep FK, Trabzonspor'dan Denis Dragus'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Gaziantep FK, Trabzonspor'dan Denis Dragus'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Rumen futbolcu, sezonun ilk yarısını kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti.

Gaziantep FK'nın açıklaması şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, yıldız futbolcu Denis Draguş'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda oyuncu ve Trabzonspor kulübüyle anlaşmaya varmıştır. 

2022-2023 sezonunda da kulübümüzde forma giyen ve takımımıza gösterdiği performansla büyük katkı sağlayan Denis Draguş, Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katılımıyla kendisini kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı.

Denis Draguş'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

