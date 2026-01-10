Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep FK, Victor Gidado'yu renklerine bağladı

Gaziantep FK, Victor Gidado'yu renklerine bağladı

10.01.2026 17:41:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Gaziantep FK, Victor Gidado'yu renklerine bağladı

Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcu Victor Ntino-Emo Gidado'yu kadrosuna kattı. Nijeryalı futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcu Victor Ntino-Emo Gidado'yu kadrosuna dahil etti.

Kulübün açıklamasına göre orta sahada oynayan 21 yaşındaki futbolcu, Slovenya'nın NK Bravo takımından transfer edildi.

Victor Gidado, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde, kendisini 3,5 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Victor Ntino-Emo Gidado'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

İlgili Konular: #transfer #Nijerya #gaziantep fk

İlgili Haberler

Gaziantep FK, Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı
Gaziantep FK, Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
6 gollü maçta kazanan Başakşehir: Gaziantep FK'nin serisi sona erdi
6 gollü maçta kazanan Başakşehir: Gaziantep FK'nin serisi sona erdi Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 5-1 mağlup etti.
İstifa etmişti: Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ye geri döndü!
İstifa etmişti: Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ye geri döndü! Gaziantep FK, geçen günlerde görevinden ayrılan Burak Yılmaz ile yeniden anlaşmaya varıldığını açıkladı.