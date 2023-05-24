Gaziantep FK Erdal Güneş ile resmen anlaştı
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Türkiye'de yaşanan depremler sonrası ligden çekilme kararı alan ve yeni sezonda lige dönüş için resmi başvuruda bulunan Gaziantep FK'de önemli bir gelişme yaşandı.
Gaziantep FK, yeni sezon için teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Erdal Güneş
Gaziantep FK'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör olarak kulübümüzde uzun yıllardır başarıyla görev yapan, camiamızın sembol isimlerinden genç çalıştırıcı Erdal Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Kulübümüzde aktif futbolculuk kariyerinde kaptanlık yaparak büyük hizmetlerde bulunan Teknik Direktörümüz Erdal Güneş, son altı sezonda ise antrenör olarak görev yaptı.
Takımımız, Süper Lig'de oynadığı son üç maçında teknik sorumlu olarak görev yapan Erdal Güneş ile birlikte iki galibiyet almayı başarmıştı.
Teknik Direktörümüz Erdal Güneş'e yeni görevine hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."
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