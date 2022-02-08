Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy'un bonservisini aldı

08 Şubat 2022 Salı, 12:43

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy'un bonservisini aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun geçen yıl Fransa'nın Le Havre takımından satın alma opsiyonuyla kiralandığı anımsatıldı.

TRANSFER | Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Fransa'nın Le Havre kulübünden satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy'un kulübümüze kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır.



https://t.co/Yr9Rvs3xFx pic.twitter.com/j4Nwfy8Obe — Gaziantep FK (@GaziantepFK) February 8, 2022

Ertuğrul Ersoy'un kalıcı transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşıldığının belirtildiği açıklamada, "Milli futbolcumuz, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Ertuğrul Ersoy'a kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.