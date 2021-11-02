Gaziantep FK, Maxim'in sözleşmesini uzattı
Gaziantep FK, 31 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'in sözleşmesini 3 seneliğine uzattı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep FK, iç transferde Alexandru Maxim ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, kendisini yeniden kırmızı-siyahlı ekibe dahil eden bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde kulüp başkanı Cevdet Akınal ile yöneticiler Mehmet Ali Şimşek, Mesut Akın ve Emrah Özdağlı da hazır bulundu.
Açıklamada, "Oyuncumuz Alexandru Maxim’i bir kez daha tebrik ediyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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