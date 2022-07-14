Gaziantep FK'de Marko Jevtovic sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK'de Marko Jevtovic'in Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçında ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlık geçirdiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:18
Gaziantep FK'de Marko Jevtovic sakatlandı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Marko Jevtovic'in sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Jevtovic'in Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçında ayak bileğine aldığı darbenin ardından sakatlık geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık ekibimizce yapılan muayene ve detaylı tetkiklerin ardından futbolcumuzun sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiştir. Jevtovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.


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