Gaziantep'in galibiyet özlemi devam ediyor!

23 Nisan 2022 Cumartesi, 21:13

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligde galibiyete hasret kaldı.

Ligin 34. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Gaziantep temsilcisi, son dönemlerde aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzüyor.

Ligin 23. haftasında deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, bu maçın ardından oynadığı 11 karşılaşmadan sadece Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray'ı yenmeyi başardı, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ve Göztepe ile berabere kaldı.

Son 4 karşılaşmadan ise sadece 2 puan alan Güneydoğu temsilcisi kötü gidişata "dur" diyemedi.