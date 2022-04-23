Gaziantep'in galibiyet özlemi devam ediyor!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligde oynadığı son 11 maçtan sadece 2 galibiyet elde etti.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligde galibiyete hasret kaldı.
Ligin 34. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Gaziantep temsilcisi, son dönemlerde aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzüyor.
Ligin 23. haftasında deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, bu maçın ardından oynadığı 11 karşılaşmadan sadece Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray'ı yenmeyi başardı, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ve Göztepe ile berabere kaldı.
Son 4 karşılaşmadan ise sadece 2 puan alan Güneydoğu temsilcisi kötü gidişata "dur" diyemedi.
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