Gedson Fernandes: 'Daha iyi bir grup var'

Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, maçın ardından konuştu. Fernandes, "Planı uyguladık, oyun planını iyi uyguladık. Daha iyi bir grup var" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:16
Gedson Fernandes: 'Daha iyi bir grup var'
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Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Süper Lig'de 4-2 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gedson maçla ilgili, "İyi oynadık, kazanmak için her şeyi yaptık ve kazandık. Maç maç gitmek zorundayız, hedefimize odaklanarak ve çalışarak devam etmek zorundayız" dedi.

"HERKES BİRBİRİ İÇİN OYNUYOR" 

Sözlerine devam yıldız isim, "Planı uyguladık, oyun planını iyi uyguladık. Daha iyi bir grup var. Daha birlikteyiz bu sene. Herkes birbiri için oynuyor ve böyle devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.


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