Gedson Fernandes: 'Daha iyi bir grup var'

Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:16

Güncelleme: 19.08.2024 - 00:16

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Süper Lig'de 4-2 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gedson maçla ilgili, "İyi oynadık, kazanmak için her şeyi yaptık ve kazandık. Maç maç gitmek zorundayız, hedefimize odaklanarak ve çalışarak devam etmek zorundayız" dedi.

"HERKES BİRBİRİ İÇİN OYNUYOR"

Sözlerine devam yıldız isim, "Planı uyguladık, oyun planını iyi uyguladık. Daha iyi bir grup var. Daha birlikteyiz bu sene. Herkes birbiri için oynuyor ve böyle devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.