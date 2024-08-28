Gedson Fernandes'ten Lugano maçı açıklaması: 'Kolektif mücadele önemli'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, basın toplantısında konuştu. Fernandes, "Ciro, Rafa kaliteleri belli isimler. Geldikleri günden beri onların bize ilgisini görüyoruz. Kolektif mücadele önemli. Bir oyuncu diğerinden daha önemsiz değil" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 14:44
Gedson Fernandes'ten Lugano maçı açıklaması: 'Kolektif mücadele önemli'
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Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Lugano maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Gedson Fernandes maçla ilgili, "Çok konuşmaya gerek yok. Hepimiz maçın ne kadar önemli olduğunu, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yüzde yüzümüzü vererek Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz" dedi.

Portekizli oyuncu, "Bireysel istatistiklerin önemli olduğunu düşünmüyorum, önemli olan kolektif mücadele. Lugano maçı çok önemli. Tek odak noktamız kazanıp Avrupa Ligi'ne katılmak" ifadelerini kullandı.

"KOLEKTİF MÜCADELE ÖNEMLİ"

Hocasıyla arasındaki uyumdan bahseden Gedson, "Aslında geçen yılı konuşmanın pek manası yok, kötüydü evet. Yeni hocamız geldi, yeni oyuncular geldi. Çok farklı başladık sezona. Bize özgüven getirdi. Hocamızla aramızda karşılıklı güven var. Yapmamız gereken şey iyi çalışmak ve başladığımız gibi iyi gitmek" sözlerini sarf etti.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Takımdaki herkes, her oyuncu önemli. Ciro, Rafa kaliteleri belli isimler. Geldikleri günden beri onların bize ilgisini görüyoruz. Tekrar ediyorum, kolektif mücadele önemli. Bir oyuncu diğerinden daha önemsiz değil" diye konuştu.


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