Gedson'dan Beşiktaş'a kötü haber: Karşılaşmaya devam edemedi!
Beşiktaş'ın Bodrum FK ile karşılaştığı maçta konuk ekibin korner kullandığı sırada rakibi ile çarpışan Gedson Fernandes maça devam edemedi. Fernandes 23. dakikada oyundan çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Bodrum FK'yı konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında Bodrum FK'nın korner vuruşu kullandığı esnada rakibi ile çarpışan Gedson Fernandes yerde kaldı. Portekizli oyuncuya saha içinde tedavi yapılsa da maça devam edemedi. Gedson Fernandes 23. dakikada oyundan çıkarken, 25. dakikada Al Musrati oyuna girdi.
Gedson Fernandes oyundan çıkınca direkt soyunma odasının yolunu tuttu.
Etiketler: #gedson fernandes #beşiktaş #sakatlık
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