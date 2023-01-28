Geleceği merak ediliyordu... PSG'den Icardi açıklaması!
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Arjantinli Mauro Icardi için kulübü PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain'den yıldız oyuncu için açıklama geldi.
Icardi hakkında açıklamalarda bulunan PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier yıldız oyuncunun gelecek sezon planları arasında yer almadığını söyledi.
Mauro Icardi
Fransız teknik adam yaptığı açıklamada, "Mauro, geçtiğimiz sezonlarda çok az forma şansı buldu. Onun için oyuna yeniden dahil olmanın ve işleri yeniden yoluna koymanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Galatasaray formasıyla bu sezon 10 resmi maçta forma şansı bulan 29 yaşındaki Icardi, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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